Казахстан примет участие в заседании комитета ОПЕК+ в Баку

Казахстан примет участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Баку в качестве члена этой группы, сообщил заместитель министра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев, передает Day.Az со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Нас пригласили, мы с этого года войдем [в группу]. Первое заседание планируется провести на уровне министров в Баку в марте. Мы планируем там принять участие. Мы будем принимать участие в заседании этого мониторингового комитета", - сказал Мирзагалиев журналистам после расширенного заседания коллегии министерства.

Стоит отметить, что 13-я встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в Баку 18 марта. Комитет создан для контроля за соблюдением соглашения ОПЕК+ и выработки рекомендаций о его корректировке.