В Азербайджане сотням тысяч людей поднимут зарплату

В Азербайджане увеличение минимальной заработной платы охватит около 600 тысяч человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения, передает Day.Az.

Повышение минимальной зарплаты, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева "Об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы" и о внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы" от 25 декабря 2017 года, является очень важным шагом по улучшению благосостояния населения страны.

Согласно распоряжению, размер минимальной заработной платы в Азербайджане с первого марта 2019 года повысится на 50 манатов (38,4 процента) и составит 180 манатов. Таким образом, заработная плата в стране сравнялась с прожиточным минимумом (180 манатов).

Увеличение минимальной заработной платы охватит около 600 тысяч человек.

В связи с повышением минимальной заработной платы из государственного бюджета ежегодно будет дополнительно выделяться 400 миллионов манатов, в 2019 году (в течение 10 месяцев) около 335 миллионов манатов. Это важное мероприятие социального значения также окажет влияние на оздоровление трудовых отношений с целью их легализации.

Одним из основных направлений успешной социально-экономической политики является защита прав граждан на труд, удовлетворение материально-социальных потребностей работников, обеспечение достойного уровня жизни. За последние 15 лет в Азербайджане размер заработных плат вырос в семь раз, а минимальная зарплата - в 6,5 раза.

Отметим, что по закону запрещено выдавать работникам заработную плату меньше минимального размера заработной платы, установленного государством.