Азербайджан и Россия упростят грузоперевозки - ФОТО

Азербайджан и Россия ведут совместную работу по созданию комфортных условий для грузоперевозок.

Об этом в пятницу во время осмотра строящегося автомобильного моста через реку Самурчай сказал министр экономики Шахин Мустафаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр сказал, что азербайджано-российские связи развиваются на высоком уровне.

"Развитие связей наблюдается во всех сферах, в частности в политических отношениях. В ненефтяной сфере Россия является основным партнером Азербайджана. Торговый оборот между Азербайджаном и Россией растет с каждым годом. По сравнению с предыдущими годами данный показатель вырос на 20 процентов", - отметил Мустафаев.

По его словам, ведется работа по увеличению торгового оборота и в будущем.

Мустафаев также сказал, что развитие ненефтяного сектора экономики Азербайджана рассчитано именно на экспорт.

"В этой связи Азербайджан осуществляет совместные с Россией мероприятия для удобной перевозки товаров, грузов", - добавил министр.