Евросоюз поддержит азербайджанских фермеров

Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства Азербайджана планирует реализовать совместный проект с Евросоюзом (ЕС) по выдаче субсидий, сказал Trend глава службы Мирза Алиев, передает Day.Az.

Глава службы отметил, что этот проект планируется запустить с 15 апреля.

Алиев сказал, что планов и проектов очень много, отметив такие как, проект повышения аграрной занятости (AMAL), совместный проект с FAO в организации информационных и консультационных услуг и другие.

Далее он отметил, что в текущем году Служба выдаст кредиты на сумму в десять миллионов манатов.

Алиев сказал, что в прошлом году был выделен такой же объем средств. Глава Службы добавил, что активный портфель составляет 95 миллионов манатов.

При этом он выразил надежду на то, что дополнительно будет выделено около 50-60 миллионов манатов для закупки сельскохозяйственной техники и оборудования.

Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами была создана распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в октябре 2014 года на базе Государственного агентства по сельскохозяйственным кредитам при министерстве сельского хозяйства.