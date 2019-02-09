В Азербайджане строится новый автомобильный завод
В субботу в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана состоится церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На предприятии будут собираться легкие коммерческие автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".
Как сообщалось ранее, на основе базовых моделей автомобилей ГАЗ в дальнейшем планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи и школьных микроавтобусов. Ежегодно на предприятии будут собираться до одной тысячи коммерческих автомобилей.
Предположительный объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов.
Меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан "Горьковским автомобильным заводом" и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. Согласно договоренности, ГАЗ организует поставки машинокомплектов на сборочное производство, обучение и сертификацию специалистов AzerMash, а также предоставит необходимую документацию и лицензии.
Также в рамках договоренности сторон планируется проведение совместной работы по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.
Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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