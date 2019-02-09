Азербайджан и Россия обсудили важные проекты - ФОТО

В пятницу состоялась встреча российской и азербайджанской делегаций.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, азербайджанскую делегацию представляли руководящие лица министерства экономики, министерства транспорта, связи и высоких технологий, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, Государственного таможенного комитета, Государственной пограничной службы и исполнительных властей Хачмазского и Гусарского районов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюлоглы, передает Day.Az.

Российская сторона была представлена делегацией, в состав которой вошли представители связанных структур во главе с министром экономического развития России Максимом Орешкиным, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, глава Республики Дагестан Российской Федерации Владимир Васильев.

Министр экономики Азербайджана отметил, что президенты Азербайджана и России придают большое значение развитию связей между двумя странами, и взаимные встречи глав государств, официальных делегаций и бизнесменов наглядный тому пример. Россия является основным торговым партнером Азербайджана и стоит на первом месте по импорту ненефтяной продукции Азербайджана. Только в прошлом году торговый оборот между двумя странами вырос на 20 процентов.

Министр рассказал о проектах, реализуемых между Азербайджаном и Россией в транспортно-транзитной сфере, и подчеркнул, что строительство автомобильного моста над рекой Самур имеет важное значение в развитии торгово-экономических связей, в развитии Международного транспортного коридора Север-Юг.

Министр экономического развития России Михаил Орешкин отметил, что сотрудничество между двумя странами, опирающееся на политическую волю президентов России и Азербайджана, развивается. Российский министр отметил значимость автомобильного моста через реку Самур с точки зрения еще большего расширения развивающихся торговых связей между двумя странами и добавил, что это внесет вклад в развитие Международного транспортного коридора Север-Юг.

На встрече состоялись обсуждения по расширению торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией, сотрудничеству в транспортно-транзитной сфере, развитию Международного транспортного коридора Север-Юг.

Азербайджанские и российские делегации осмотрели на госгранице Азербайджана и России контрольно-пропускные пункты "Яраг-Газмалар", "Самур" и ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги над рекой Самур.

Отметим, что в соответствие с соглашением, подписанным между правительствами Азербайджана и России, на азербайджано-российской госгранице продолжается строительство автомобильного моста над рекой Самур. Мост планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.