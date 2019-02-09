Азербайджан меняет правила приватизации этих объектов

В Азербайджане в течение десяти лет после приватизации объектов, осуществляющих деятельность в сфере образования, организации досуга, развития молодежи, нельзя будет изменять их функциональное назначение или использовать в других целях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим предлагается внести изменения в закон "О молодежной политике".

Согласно действующему закону, государство обеспечивает защиту объектов, осуществляющих деятельность в сфере образования, организации досуга, физического и духовного развития молодежи. Согласно установленному законодательством порядку, в течение пяти лет после приватизации этих объектов не допускается изменение их функционального назначения или использование в других целях.

Таким образом, согласно новому изменению, предлагается увеличить этот срок до 10 лет.