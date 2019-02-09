В Азербайджане появится новый автомобильный завод - ФОТО

В субботу в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев, находящийся с визитом в Азербайджане министр экономического развития России Максим Орешкин, председатель правления AzerMash Эмин Ахундов.

Министры и гости ознакомились с моделями автомобилей, которые будут производиться на заводе, и условиями, созданными для предпринимателей в Гаджигабульском промышленном квартале.

Объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов. На первоначальном этапе здесь будут работать сто человек.

Отметим, что на предприятии будут собираться легкие коммерческие автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Как сообщалось ранее, на основе базовых моделей автомобилей ГАЗ в дальнейшем планируется организовать производство различных вариантов специальной техники, в том числе автомобилей для муниципальных служб, машин скорой медицинской помощи и школьных микроавтобусов. Ежегодно на предприятии будут собираться до одной тысячи коммерческих автомобилей.

Меморандум о создании сборочного производства автомобилей ГАЗ в Азербайджане был подписан "Горьковским автомобильным заводом" и компанией AzerMash в апреле 2018 года в Баку. Согласно договоренности, ГАЗ организует поставки машинокомплектов на сборочное производство, обучение и сертификацию специалистов AzerMash, а также предоставит необходимую документацию и лицензии.

Также в рамках договоренности сторон планируется проведение совместной работы по применению ряда компонентов азербайджанского производства в машинах местной сборки.

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.