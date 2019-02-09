Академия Azercell провела 231 тренингов для различных организаций в течение года - ФОТО

Академия предлагает профессиональные учебные программы для государственных организаций и бизнес-структур

Академия Azercell, которая организует учебные и консалтинговые услуги для государственного и частного секторов в Азербайджане, в прошлом году отличилась своей активной деятельностью. В 2018 году Академией было организовано 231 тренингов для различных государственных организаций и частных структур. Среди организаций, которые прошли тренинги были сотрудники учреждений, функционирующих при Министерстве Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской Республики, таких как Управление военизированной охраны, Baktelecom, Aztelecom, AzIntelecom, также сотрудники Avand Technology, Azeronline, ELCOM, Сall-центра "ASAN xidmət" и члены инициативной группы "Üçüncü bahar" ("Третья весна").

Отметим, что Академия Azercell начал свою деятельность при компании Azercell в 2003 году. Учебный пакет Академии включает в себя 32 различные учебные программы, которые проводят 30 специалистов с богатым опытом. В первые годы своей деятельности Академия Azercell проводила только внутренние тренинги для своих сотрудников. Академия Azercell расширила сферу своей деятельности после того, как такие тренинги стали востребованы и на местном рынке. Сначала тренинги стали проводиться для компаний, с которыми сотрудничает компания Azercell, а затем для других компаний на рынке и даже для государственных организаций.

Тренинги Академии Azercell играют незаменимую роль в развитии сотрудников. Тренинг "Создай Карьерный Бренд", который проводится для молодежи и студентов, охватывает такие темы, как написание резюме, подготовка к собеседованию и другие важные составляющие данного процесса. Кроме того, молодым сотрудникам компаний проходят тренинги, как "Навыки презентаций", "Навыки ведения переговоров" и другим тренинги по актуальным темам. Для руководителей компаний вышеупомянутых ведомств проводится тренинг по "Управлению Обслуживания Клиентов", который охватывает процесс приема на работу, отбора сотрудников и их обучение, установление и оценивание рабочих процессов. Академией проводятся учебные курсы для различных организаций страны в сфере очного Обслуживания Клиентов и по телефону, безопасности труда, управления проектами, а также управления стрессом.

Целью тренингов является содействие развитию компаний, предоставление клиентам более качественных услуг, повышение профессиональных знаний молодых специалистов в области Обслуживания Клиентов и эффективное применение полученных навыков на практике.

Непрерывно вкладывая в процесс обучения, компания Azercell делает большие инвестиции в человеческий капитал. Именно в результате этого, как показатель постоянного развития опыта управления персоналом, сильного лидерства, корпоративной культуры ООО "Azercell Telekom" получил Золотой сертификат по итогам оценки требований "Investors in People" (IIP)/ "Инвестиции в Людей" в прошлом году. Наряду с тем, что Azercell стал первой компанией, получившей Золотой сертификат в нашей стране, он также является единственной телекоммуникационной компанией во всём СНГ, которая добилась такого успеха.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).