Азербайджан будет обеспечивать Иран и Турцию автомобилями - ФОТО

Автомобили "ГАЗ", которые будут собираться в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана, планируют экспортировать в Иран, Грузию и Турцию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, министр экономического развития России Максим Орешкин в беседе с журналистами отметил, что проект строительства завода "ГАЗ" в Гаджигабуле, как и другие совместные проекты Азербайджана и России, приносят выгоду обеим странам.

По словам министра, завод обеспечит работой порядка тысячи человек. Вместе с тем, учитывая, что часть комплектующих будет производиться в РФ, это обеспечит дополнительной рост экономики России.

Орешкин подчеркнул, что это один из множества реализуемых странами совместных проектов: "Сотрудничество идет очень активное. Есть практические результаты. Надеемся, что та техника, которая будет здесь выпускаться, позволит улучшать качество жизни людей по всей стране".

Напомним, что в субботу в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ.

Объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов. На первоначальном этапе здесь будут работать сто человек.

На предприятии будут собираться малотоннажные грузовые автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.