Азербайджанская нефть вновь подорожала

Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", на базисе CIF в итальянском порту Аугуста в пятницу составила 63,81 доллара за баррель, что на 0,81 доллара больше показателя четверга, сообщил Trend в субботу источник на нефтегазовом рынке страны, передает Day.Az.

На базисе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light восьмого февраля составила 63,02 доллара за баррель, что на 0,83 доллара больше по сравнению с предыдущим показателем. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует этот сорт по трубопроводам Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса, а также в грузинский порт Батуми - по железной дороге.

Азербайджан также продает свою нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку-Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта в пятницу составила 59,61 доллара за баррель, что на 0,82 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, восьмого февраля составила 61,96 доллара за баррель, что на 0,99 доллара больше предыдущего показателя.