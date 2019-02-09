Шахин Мустафаев рассказал о значении открытия в Азербайджане завода "ГАЗ"

Открытие в Азербайджане завода по сборке автомобилей "ГАЗ" - хороший прецедент для промышленной сферы, который также внесет вклад в расширение экономических связей между Россией и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на церемонии закладки в Гаджигабульском промышленном квартале фундамента завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей спецназначения в рамках совместного проекта между ОАО "AzerMash" (Азербайджан) и группой "ГАЗ" (Горьковский автомобильный завод) сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр сказал, что в автомобильный завод будет вложено восемь миллионов долларов инвестиций.

Мустафаев отметил, что завод будет строиться на основе российских технологий, а завершиться строительство должно до конца года.

"За год будет произведено 1000 автомобилей разного назначения. Половина произведенных автомобилей будет продаваться на внутреннем рынке Азербайджана, остальная часть - экспортироваться в третьи страны. Открытие завода - хороший прецедент для промышленной сферы, который также внесет вклад в расширение экономических связей между Россией и Азербайджаном", - сказал министр.

Напомним, что в субботу в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ.

Объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов. На первоначальном этапе здесь будут работать сто человек.

На предприятии будут собираться малотоннажные грузовые автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.