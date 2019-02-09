Стало известно, когда Азербайджан будет экспортировать автомобили в Украину

Производимые в Азербайджане автомобили "Khazar" будут экспортироваться в Украину.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в субботу на церемонии закладки в Гаджигабульском промышленном квартале фундамента завода по производству коммерческих автомобилей и автомобилей спецназначения в рамках совместного проекта между ОАО "AzerMash" и группой "ГАЗ" (Горьковский автомобильный завод) сказал председатель правления ОАО "AzerMash" Эмин Ахундов.

Э. Ахундов сказал, что первая партия автомобилей будет отправлена на экспорт в середине этого года.

"Для начала планируется экспорт 300 автомобилей. 40 процентов произведенных в прошлом году автомобилей "Khazar" были куплены госструктурами, 60 процентов - населением страны", - отметил председатель правления.

Напомним, что в субботу в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ.

Объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов. На первоначальном этапе здесь будут работать сто человек.

На предприятии будут собираться малотоннажные грузовые автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.