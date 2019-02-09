Распоряжение Президента Ильхама Алиева положительно повлияет и на более высокие зарплаты - министр

Благодаря распоряжению Президента Азербайджана от 8 февраля 2019 года повысятся не только зарплаты до 180 манатов: это также позволит увеличить более высокие зарплаты, установленные на основе Единой тарифной сетки.

Об этом в субботу сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр сказал, что в настоящее время в финансируемых из государственного бюджета организациях существует система выплаты труда, основанная на 19-ступенчатой тарифной сетке, охватывающей более 450 тысяч работников.

"Если на первой из 19 ступеней зарплата поднимается до 180 манатов, то также на определенный процент поднимаются и более высокие зарплаты по другим ступеням. В результате в среднем зарплаты этих 450 тысяч лиц поднимутся на 30 процентов", - добавил министр.

Бабаев отметил, что так как минимальная заработная плата работников частного сектора также составит 180 манатов, это окажет положительный эффект на заработные платы и в этом секторе.

"Если поначалу количество работников данного сектора, чьи зарплаты повысятся, составит 150 тысяч человек, то в будущем ожидается, что данный показатель станет еще выше", - сказал министр.

Министр отметил, что увеличение минимальной зарплаты работников также способствует увеличению отчислений по социальному страхованию и на обязательное страхование от безработицы.

"В таком случае, еще больше увеличится пенсионный капитал на личном счету работника, что положительно скажется и на его социальном обеспечении в будущем, а также на увеличении страховых выплат по безработице в случае потери в будущем работы по той или иной причине", - сказал Бабаев.