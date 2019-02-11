Германия заинтересована в развитии проекта «Южный газовый коридор»

Федеральное правительство Германии приветствует строительство Трансадриатического газопровода (TAP), который является частью Южного газового коридора, предусматривающего поставки азербайджанского газа в Европу, сказали Trend в Федеральном министерстве экономики и энергетики Германии, передает Day.Az.

"Азербайджан открыл "Южный газовый коридор" для стран-членов Европейского союза (ЕС) с подписанием контрактов на поставку природного газа по газопроводу TAP. Но покупка газа полностью зависит от компаний", - сказали в министерстве.

В Федеральном министерстве экономики и энергетики также рассказали о перспективах более активного участия немецких компаний в нефтегазовой сфере Азербайджана.

"Мы знаем, что азербайджанская госкомпания SOCAR является основным игроком в нефтегазовом секторе страны и что в течение следующих нескольких лет Азербайджан реализует амбициозную инвестиционную программу в нефтегазовом секторе. Будут ли немецкие компании инвестировать в нефтегазовый сектор Азербайджана, однако, полностью зависит от их решения. Федеральное правительство Германии не влияет на инвестиционные решения немецких компаний", - сказали в министерстве.

В федеральном министерстве отметили, что Азербайджан стал девятым по объемам поставок сырой нефти в Германию в 2018 году.

Импорт нефти из Азербайджана в Германию в 2018 году составил 2,7 миллиона тонн, по сравнению с 2,45 миллиона тонн в 2017 году, сказали в министерстве.

Отметим, что проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.