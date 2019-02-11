Международный Банк Азербайджана запускает кредитную кампанию для работников налоговой службы

11 февраля 2019 12:00

Международный Банк Азербайджана дал старт новой кредитной кампании, приуроченной ко Дню работников налоговой службы - 11 февраля. В рамках кампании работники налоговой службы, являющиеся владельцами зарплатных карт банка, смогут получить наличный кредит на выгодных условиях.

Преимущества данной кампании:

  • Сумма кредита - до 20 000 манатов
  • Срок выдачи кредита - до 60 месяцев
  • Годовая процентная ставка - со скидкой в 2% / начиная с 23%
  • Кредиты до 15000 манатов выдаются без поручителя
  • Оформление кредита БЕЗ КОМИССИИ

Кампания действительна в период с 11-го по 15-ое февраля.

Кредит наличными, можно получить во всех филиалах Международного Банка Азербайджана. Достаточно обратиться в ближайшее филиалы банка, предъявив удостоверение личности и зарплатную карту. Также можно подать заявление на получение кредита просто отправив последние 8 цифр номера зарплатной карты на номер короткий номер 8937. Для получения более детальной информации о кампании клиент может позвонить в Информационный Центр по номеру 937.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 40 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook.

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