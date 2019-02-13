Вот на что азербайджанцы потратили почти три миллиарда за полтора месяца
Общая стоимость продукции, проданной населению Азербайджана посредством розничной торговой сети в январе 2019 года, достигла 2,9 миллиарда манатов.
Как сообщает Trend, 1,5 миллиарда манатов торгового оборота составили продукты, спиртное и табачные изделия, 1,4 миллиарда манатов - непродовольственные товары. Стоимость проданной продукции по сравнению с январем 2018 года выросла на 2,4 и 3,1 процента соответственно.
Среднерозничный торговый оборот на одного человека в январе 2019 года составил 293,8 манатов, что по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года в номинальном выражении на 8,1 манатов больше. В тороговой сети один житель страны в среднем потратил 147,6 манатов на продукты, спиртное и табачные изделия, 146,2 манатов - на непродовольственные товары.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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