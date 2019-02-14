Азербайджан обеспечит Россию фундуком и вином - ФОТО

Азербайджанская компания "Azhazelnut" подписала контракт на экспорт в Россию 21 тонны фундука, а компания "A+Co" - 20 тонн вина, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

В свою очередь, азербайджанская компания "Cəlilabad Şərab-2" заключила соглашение на экспорт 100 тысяч бутылок вина в Россию.

Ряд экспортных соглашений по поставкам азербайджанских товаров был заключен в ходе переговоров, проведенных между азербайджанскими компаниями и иностранными партнерами, участвующими в международной продовольственной выставке "Продэкспо-2019" ("Prodexpo 2019") в Москве.

Так, азербайджанская компания "Gilan Agro and FMCG Group" будет поставлять в Россию консервированную продукцию, "Cuve" - фундук, "Aznar" - гранатовый сок, "D fruits" - консервированные фрукты и сухофрукты, "Tac" - прохладительные напитки, "Buta Agro" - свежие фрукты и овощи.

Напомним, что в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan, популяризации азербайджанской продукции на зарубежных рынках, местные продукты питания представлены на выставке "Продэкспо-2019" в Москве.

В ходе выставки свыше 30 азербайджанских компаний, действующих в сфере продажи продовольствия, вина и других алкогольных напитков, представляют свою продукцию на едином стенде страны.

Выставка "Продэкспо-2019" продлится до 15 февраля.