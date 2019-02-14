В Азербайджане подешевели золото и серебро
Банковские металлы в Азербайджане в четверг подешевели, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.
Так, унция золота 14 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 7,6075 маната, составив 2224,8920 маната, серебра - на 0,1722 до 26,5885 маната, платины - на 8,5595 маната, до 1336,8885, а палладия - на 6,5365 маната, до 2393,0135 маната.
|
Название
|
14.02.2019
|
13.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2224,8920
|
2232,4995
|
Серебро
|
XAG
|
26,5885
|
26,7607
|
Платина
|
XPT
|
1336,8885
|
1345,448
|
Палладий
|
XPD
|
2393,0135
|
2399,55
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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