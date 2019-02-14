В Азербайджане подешевели золото и серебро

14 февраля 2019 09:59

Банковские металлы в Азербайджане в четверг подешевели, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота 14 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 7,6075 маната, составив 2224,8920 маната, серебра - на 0,1722 до 26,5885 маната, платины - на 8,5595 маната, до 1336,8885, а палладия - на 6,5365 маната, до 2393,0135 маната.

Название

14.02.2019

13.02.2019

Золото

XAU

2224,8920

2232,4995

Серебро

XAG

26,5885

26,7607

 

Платина

XPT

1336,8885

1345,448

Палладий

XPD

2393,0135

2399,55

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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