В Азербайджане подешевели золото и серебро

Банковские металлы в Азербайджане в четверг подешевели, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка, передает Day.Az.

Так, унция золота 14 февраля подешевела по сравнению с предыдущим показателем на 7,6075 маната, составив 2224,8920 маната, серебра - на 0,1722 до 26,5885 маната, платины - на 8,5595 маната, до 1336,8885, а палладия - на 6,5365 маната, до 2393,0135 маната.

Название 14.02.2019 13.02.2019 Золото XAU 2224,8920 2232,4995 Серебро XAG 26,5885 26,7607 Платина XPT 1336,8885 1345,448 Палладий XPD 2393,0135 2399,55

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.