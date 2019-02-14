Азербайджанцы провели многомиллионные торги на бирже

Оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 13 февраля составил 204,73 миллиона манатов, следует из статистических данных, опубликованных на сайте биржи, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 198,88 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,4388 маната за ноту.

Также были совершены сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 3,8 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 5 046 манатов. За день были заключены сделки по акциям ЗАО "Московский торговый центр" ("Moskva Ticarət Mərkəzi" QSC), ОАО "Барда-торговля" ("Bərdə-ticarət" ASC), ОАО "Габала Табак" ("Qəbələ Tütün" ASC), ОАО "Бакинские легкие металлоконструкции" ("Bakı yüngül metal konstruksiyaları" ASC) и т.д.

Объем осуществленных РЕПО-операций составил 2,07 миллиона манатов.