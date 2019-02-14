В Азербайджане появится налоговый омбудсмен

Как отметил министр, решение о создании института налогового омбудсмена было принято после изучения передового опыта развитых стран и проведения исследований, направленных на создание новых и более эффективных механизмов, которые защищали бы права предпринимателей.

В этом контексте Джаббаров подчеркнул значимость более надежной защиты прав налогоплательщиков и совершенствование системы налоговой апелляции.

Министр отметил, что приоритетом для налоговых органов в 2019 году должны стать обеспечение прозрачности налоговой системы, расширение использования цифровых технологий в налоговом администрировании, повышение качества налогового контроля и аудита, а также повышение уровня профессионализма сотрудников налоговых органов.

Джаббаров также подчеркнул необходимость создания нового механизма для оценки деятельности и знаний сотрудников налоговых органов, в особенности тех, которые действуют в сфере аудита.

В рамках заседания также выступили заместитель министра по налогам Илькин Велиев и главы департаментов. Было отмечено, что прогноз по налоговым поступлениям в 2018 году на уровне 7,4 миллиарда манатов был полностью исполнен. Поступления по ненефтяному сектору выросли по сравнению с предшествующим годом, а благодаря успешной реализации государственных программ по развитию регионов прогнозы по поступлениям в районах страны были исполнены на 114 процентов.