В Азербайджане появится налоговый омбудсмен
В Азербайджане будет создан институт налогового омбудсмена. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на министерство по налогам, сказал глава ведомства Микаил Джаббаров на расширенном заседании коллегии, передает Day.Az.
Как отметил министр, решение о создании института налогового омбудсмена было принято после изучения передового опыта развитых стран и проведения исследований, направленных на создание новых и более эффективных механизмов, которые защищали бы права предпринимателей.
В этом контексте Джаббаров подчеркнул значимость более надежной защиты прав налогоплательщиков и совершенствование системы налоговой апелляции.
Министр отметил, что приоритетом для налоговых органов в 2019 году должны стать обеспечение прозрачности налоговой системы, расширение использования цифровых технологий в налоговом администрировании, повышение качества налогового контроля и аудита, а также повышение уровня профессионализма сотрудников налоговых органов.
Джаббаров также подчеркнул необходимость создания нового механизма для оценки деятельности и знаний сотрудников налоговых органов, в особенности тех, которые действуют в сфере аудита.
В рамках заседания также выступили заместитель министра по налогам Илькин Велиев и главы департаментов. Было отмечено, что прогноз по налоговым поступлениям в 2018 году на уровне 7,4 миллиарда манатов был полностью исполнен. Поступления по ненефтяному сектору выросли по сравнению с предшествующим годом, а благодаря успешной реализации государственных программ по развитию регионов прогнозы по поступлениям в районах страны были исполнены на 114 процентов.
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