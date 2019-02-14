В Азербайджане могут появиться частные пищевые лаборатории
14 февраля 2019 11:53 117
Агентство пищевой безопасности предлагает частному бизнесу проводить экспертизу пищевых продуктов, сказал на общественном обсуждении законопроекта "О пищевой безопасности" председатель Агентства пищевой безопасности Гошгар Тахмазли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По словам Тахмазли, этот процесс не должен быть исключительно прерогативой государства и агентства, в частности.
"Мы обратились к субъектам предпринимательства и предложили им создавать частные пищевые лаборатории. Эти лаборатории должны пройти международную аккредитацию. Мы как агентство будем признавать их лабораторные заключения", - сказал Тахмазли.
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