Азербайджан потратил миллионы манатов на размножение рыб

В 2018 году на размножение и защиту промысловых рыб было потрачено свыше 2,922 миллиона манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, 91 процент этих средств было потрачено на деятельность предприятий по искусственному размножению рыб, девять процентов - на реализацию мелиоративных мероприятий на рыбных промыслах.

В прошлом году предприятия, занимающиеся размножением и защитой промысловых рыб, выпустили в естественные природные бассейны и водохранилища 45,5 миллиона мальков.