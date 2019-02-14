В Азербайджане увеличатся размеры соцпособий - МИНИСТЕР

"Ведется работа в связи с повышением размеров социальных пособий".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Он отметил, что пособий много и существует необходимость в их унификации: "Сегодня существует около 80 видов социальных пособий. Они рассматриваются комплексно. Время некоторых пособий уже вышло, сумма некоторых мала. Есть категория людей, которые остались в стороне от этого. Разрабатывается связанный с ними проект, будет применен концептуальный подход".

Министр подчеркнул, что пособия получают 500 тысяч человек: "Нельзя принимать поспешного решения, потому что этот шаг окажет влияние на жизнь 500 тысяч человек. Мы подробно исследуем вопрос. Пригласили экспертов Азиатского банка и Всемирного банка, мы примем итоговый документ после их заключения".