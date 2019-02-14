США о значимости Азербайджана для Европы

Азербайджан станет еще более значимым поставщиком природного газа в Южную Европу, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение минэнерго США (EIA), сообщает Day.Az.

В сообщении отмечается, что в Каспийском регионе Азербайджан является важным поставщиком сырой нефти и природного газа, особенно на европейские рынки.

Экспорт природного газа может стать более значимой частью экономики Азербайджана, говорится в сообщении.

"Азербайджан планирует расширить экспорт природного газа в Европу. В Европейском союзе (ЕС) считают, что поставки газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Южную Европу является важным шагом к стратегической цели диверсификации поставок природного газа в Европу. Южная и Восточная Европа, в частности, имеют ограниченные источники поставок природного газа из-за географических и инфраструктурных ограничений", - говорится в материале.

Согласно минэнерго США, предлагаемые объемы газа из Азербайджана могут помочь смягчить последствия возможных перебоев с поставками природного газа.

Отметим, что Азербайджан в настоящее время реализует проект "Южный газовый коридор", который является одним из приоритетных для ЕС. Проект предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.