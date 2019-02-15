В Азербайджане начнется производство кальвадоса и сидра

Азербайджанский производитель алкогольной продукции "ASK Şəki Şərab" планирует в 2019 году наладить производство кальвадоса, сидра, коньяка и фруктовой водки. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend директор компании Видади Гасанов.

"Наши производственные линии, в основном, рассчитаны на зарубежные рынки. Потому, что там есть большой спрос на эти напитки, но, конечно же, мы будем поставлять свою продукцию и на местный рынок. К примеру, в Азербайджане спрос на сидр находится на низком уровне. Этот напиток импортируется в Азербайджан из России, что обходится дороже, поэтому и продажи этой продукции в стране идут слабо. Но, потихоньку, люди переходят с энергетических напитков на слабоалкогольную продукцию. В свою очередь, сидр является очень полезным продуктом, так как готовится из натурального яблочного сока", - сказал Гасанов.

Как отметил директор компании, на данный момент ведутся переговоры с германской компанией Flottweg по поставкам на завод оборудования по приему и переработке яблока, которая позволяет получать более 40 видов яблочных соков. Помимо этого, по словам Гасанова, у завода имеются планы по приобретению оборудования для получения спирта, что позволит в дальнейшем производить на заводе коньяк, кальвадос и фруктовую водку.

"Мы также хотим производить органические продукты, без использования каких-либо химических добавок. С наступления яблочного сезона и после установки необходимого оборудования мы уже приступим к производству этих напитков, что, в свою очередь, означает открытие примерно ста рабочих мест", - сказал Гасанов.

Отметим, что учрежденная в 2011 году компания "ASK Şəki Şərab" является дочерним предприятием Азербайджанской промышленной корпорации.