В Азербайджан перевели больше миллиарда долларов

Ситуация в странах-экономических партнерах в прошлом году, наряду с ненефтяным экспортом, повлияла и на динамику денежных переводов в страну.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана.

По предварительным данным, объем денежных переводов в страну в 2018 году составил 1 080 млн долларов, что на 6% больше, чем в 2017 году, и на 91,5% превышает показатель за 2016 год.