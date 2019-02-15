В Азербайджан перевели больше миллиарда долларов
15 февраля 2019 10:24 594
Ситуация в странах-экономических партнерах в прошлом году, наряду с ненефтяным экспортом, повлияла и на динамику денежных переводов в страну.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в обзоре денежной политики Центробанка Азербайджана.
По предварительным данным, объем денежных переводов в страну в 2018 году составил 1 080 млн долларов, что на 6% больше, чем в 2017 году, и на 91,5% превышает показатель за 2016 год.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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