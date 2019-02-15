Samsung QLED TV с технологией 8K - изображение реалистичнее, чем вы можете вообразить

Как называется ваша любимая книга? Помните незабываемое чувство того, как ваше воображение проигрывает сцены из произведений? Каждая строчка оживает яркими красками, все действия происходят, как в реальной жизни. Экраны телевизоров не всегда способны предавать изображение таким, какое оно есть, поэтому мы часто не получаем тех ощущений от экранизации той или иной картины. Но благодаря новой серии 8K-телевизоров Q900R, выполненных по технологии QLED от Samsung, изображение на экране будет максимально приближенным к реальности.

Дисплеи стандарта 8K обладают разрешением 7680 × 4320 точек. На экране такого телевизора отображается в 16 раз больше пикселей, чем на обычном телевизоре с разрешением FullHD. Чем больше количество пикселей, тем больше точек отвечает за отображение картинки, учитывая все цветовые переходы и палитру.

Новый телевизор также способен преобразовать любой контент до уровня, сопоставимого с форматом 8К. Для этого система использует специализированный процессор Quantum Processor 8К и работает на базе искусственного интеллекта. Говоря простым языком, телевизор "вытягивает" изображение, благодаря функции масштабирования "8K AI Upscaler" от Samsung. Механизм масштабирования анализирует изображение и отделяет его от исходного шума. Затем вычисляет "основной вид" 30 миллионов пикселей, необходимых, чтобы HD изображение выглядело более резким, более подробным, плотным и трехмерным. В завершении система автоматически анализирует и добавляет "недостающие" точки в изображение, превращая картинку в 8K.

Также Samsung QLED TV 8K поддерживает технологию HDR10+. Это программный метод, который позволяет путем осветления темных участков изображения сделать картинку более яркой. Яркость при этом - до 4000 кд/м2, что невероятно много даже для современных телевизоров.

При всех своих передовых технологиях, новая модель телевизоров QLED от Samsung отличается интересным дизайном в минималистическом стиле - это просто тонкая темная рамка вокруг огромного экрана с парой изящных ножек, расположенных по углам панели.

Также модель поддерживает Ambient Mode режим, благодаря которому телевизор идеально впишется в любой интерьер, даже если вы его не используете.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.