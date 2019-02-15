Азербайджанцам станет проще ездить в Россию

Пограничный переход для железнодорожного транспорта Яраг-Казмаляр в Республике Дагестан может быть упрощен, в настоящее время выделены средства на развитие этого пункта пропуска. Об этом, как передает Day.Az, сообщила в интервью на стенде ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"В этом году выделили на финансирование и в следующем на строительство развития вот этого пункта пропуска Яраг-Казмаляр как раз за Дербентом, который и для пассажиров, для пассажирского транспорта, и усилит мощность, и увеличит пропускную способность, упростит этот проход. Плюс откроется еще, разобьются, один откроется, другой, там будут более стабильно работать пункты пропуска, поэтому для ваших друзей будет на автомобиле проще. <...> Планируется вести переговоры о еще и быстром оформлении погранперехода во время движения поезда, также, как у нас это действует с Финляндией", - сказала она.

Рухуллаева отметила, что упрощенный режим пересечения границы между Россией и Азербайджаном даст возможность создать международный туристический маршрут, который "сразу же будет стимулировать туристический обмен между Азербайджаном и российским Каспием".

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.