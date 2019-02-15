Министр о поддержке бизнеса в Азербайджане

В рамках программы самозанятости 5 800 человек в 2019 году получили материалы и товары, необходимые для создания хозяйствующих субъектов. Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг эксклюзивно Trend министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По словам министра, в прошлом году в программу были привлечены семь тысяч человек, а до конца этого года планируется привлечь восемь тысяч человек.

Как отметил Бабаев, программа самозанятости дает положительный эффект, это показывает и анализ ситуации на рынке труда, основанный на результатах трехмесячной работы механизма.

Говоря о жалобах, которые поступают в связи с программой самозанятости, министр сообщил, что 99 процентов получателей довольны материалами, которые они получают: "Жалобы участников программы составляют примерно один процент. Их пожелания были учтены и удовлетворены. Мы поменяли материалы, которыми они были недовольны. Так, что их проблемы были решены".

В целом, продолжил министр, эффективность программы можно будет оценить примерно через год или два.

"Программа рассчитана на двухлетний период, в течение которого нам предстоит провести мониторинги и выявить процент семей, которые получили материалы и смогли не только содержать, но и расширить бизнес", - сказал министр.

Конечной целью программы, отметил Бабаев, является создание шести-семи тысяч микропредприятий.

"Пока что речь не идет о создании среднего бизнеса, тем не менее, при грамотном подходе по претворению данного механизма в жизнь, это однозначно окажет влияние на развитие общей бизнес-среды в Азербайджане", - сказал министр.

Отметим, что программа самозанятости реализуется в стране с 2016 года. В рамках этих мер минтруда предоставляет малообеспеченным семьям различные активы (товары, материалы, скот), чтобы они могли начать свой малый бизнес.

В минувшем году для участия в программе было привлечено семь тысяч граждан страны. Для финансирования программы самозанятости в этом году предусмотрено 42 миллиона манатов (35 миллионов манатов в прошлом году).