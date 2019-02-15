Азербайджан проинвестировал в Турции сотни миллионов долларов

Инвестиции Азербайджана в Турции в 2018 году составили 516 миллионов долларов. Об этом, как передает Day.Az, сообщает сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Турции.

При этом, на прямые инвестиции Азербайджана в Турцию приходится 489 миллионов долларов.

В течение года наибольший объем инвестиций из Азербайджана в Турцию был вложен в ноябре (178 миллионов долларов), наименьший - в декабре (13 миллионов долларов). На долю Азербайджана приходится почти восемь процентов всех инвестиций в Турцию.

При этом, инвестиции турецких компаний в Азербайджан за отчетный период составили 63 миллиона долларов.

Как отмечается, общая сумма зарубежных инвестиций в Турции по итогам прошлого года составила 6,5 миллиарда долларов.

"4,2 миллиарда долларов инвестиций приходятся на долю европейских стран, что на 14 процентов меньше по сравнению с итогами 2017 года" - говорится в сообщении Центробанка.

Инвестиции азиатских стран в 2018 году выросли на три процента по сравнению с предшествующим годом и составили 1,7 миллиарда долларов.

Первое место среди инвесторов занимает Испания. Объем прямых инвестиций из этой страны в Турцию составил 1,2 миллиарда долларов.