Станьте ближе к своей мечте с AccessBank

15 февраля 2019 15:25

Есть такое утверждение, что чем больше у человека денег, тем больше он хочет. AccessBank готов реализовать и это ваше желание. Достаточно только, чтобы вы захотели!

Разместите до 19-го марта в Вашем доступном Европейском банке вклад в манатах от 12 до 24 месяцев под 12% годовых и по желанию получайте начисленные проценты ежемесячно либо в конце срока.

Воспользуйтесь этой возможностью от AccessBank и станьте ближе к своей мечте!

Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также в Контактном центре по номеру 151.

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