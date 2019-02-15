Станьте ближе к своей мечте с AccessBank
15 февраля 2019 15:25 167
Есть такое утверждение, что чем больше у человека денег, тем больше он хочет. AccessBank готов реализовать и это ваше желание. Достаточно только, чтобы вы захотели!
Разместите до 19-го марта в Вашем доступном Европейском банке вклад в манатах от 12 до 24 месяцев под 12% годовых и по желанию получайте начисленные проценты ежемесячно либо в конце срока.
Воспользуйтесь этой возможностью от AccessBank и станьте ближе к своей мечте!
Подробную информацию можно получить на сайте банка, страницах в Facebook и Instagram, а также в Контактном центре по номеру 151.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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