Азербайджан и Еврокомиссия обсудят важное соглашение
Азербайджан и Еврокомиссия обсудят проект соглашения о едином авиационном пространстве, сказали Trend в пятницу в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.
Вопрос будет обсужден в рамках визита в Азербайджан делегации Еврокомиссии, возглавляемой генеральным директором по транспорту и мобильности Европейской комиссии Хенриком Хололеем.
В рамках визита делегации 19 февраля состоится первое заседание по транспортному диалогу высокого уровня между Азербайджаном и Евросоюзом.
В повестку дня заседания включены вопросы морской и дорожной безопасности, транспортный инвестиционный план, стратегия коммуникаций Европа-Азия, цифровые тахографы, проекты соглашений по единому авиационному пространству. Стороны обсудят также и другие вопросы касательно сотрудничества Азербайджана и ЕС в сфере транспорта.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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