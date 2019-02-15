Азербайджан и Еврокомиссия обсудят важное соглашение

Азербайджан и Еврокомиссия обсудят проект соглашения о едином авиационном пространстве, сказали Trend в пятницу в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, передает Day.Az.

Вопрос будет обсужден в рамках визита в Азербайджан делегации Еврокомиссии, возглавляемой генеральным директором по транспорту и мобильности Европейской комиссии Хенриком Хололеем.

В рамках визита делегации 19 февраля состоится первое заседание по транспортному диалогу высокого уровня между Азербайджаном и Евросоюзом.

В повестку дня заседания включены вопросы морской и дорожной безопасности, транспортный инвестиционный план, стратегия коммуникаций Европа-Азия, цифровые тахографы, проекты соглашений по единому авиационному пространству. Стороны обсудят также и другие вопросы касательно сотрудничества Азербайджана и ЕС в сфере транспорта.