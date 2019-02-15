Что даст продление полного страхования вкладов в Азербайджане? - ПОДРОБНОСТИ

В Азербайджане предлагается продлить на год действие закона "О полном страховании вкладов", срок которого истекает в марте 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующий законопроект направлен в парламент страны. Напомним, что под закон о полном страховании вкладов подпадают средства, размещенные в банках под три (для вкладов в иностранной валюте) и 15 процентов (для вкладов в манатах).

Как сообщили Trend в правительстве, решение о продлении действия срока полного страхования вкладов может стимулировать приток новых вкладов в банки, а также сократить долларизацию в стране.

"Полное страхование вкладов и стабильный курс маната обуславливают рост вкладов в национальной валюте. Так, по сравнению с показателем на конец 2015 года, объем депозитов в национальной валюте вырос в 2,1 раза, а в иностранной валюте - сократился на 65 процентов. В условиях низкой инфляции и стабильного курса маната населению выгодно размещать свои вклады в банках", - отметили в правительстве.

В то же время в правительстве считают, что продление полного страхования вкладов позволит укрепить доверие населения к банкам.

По данным Центрального банка Азербайджана, на конец прошлого года объем вкладов физических лиц составлял 8,3 миллиарда манатов (рост за год на 9,6 процента). Рост вкладов был зафиксирован как по депозитам до востребования, так и по срочным депозитам. Так эти показатели за год выросли на 18,5 (436 миллионов манатов) и 5,6 процента (291 миллион манатов) соответственно.

"Это также в интересах банков, потому что, привлекая больше вкладов, банки обеспечат себя ликвидностью", - добавили в правительстве.

До внедрения механизма полного страхования вкладов в Азербайджане лишь 24,3 процента (2,3 миллиарда манатов) вкладов считались компенсируемыми. Теперь же, как отметили в правительстве, этот показатель составляет 77 процентов (6,4 миллиарда манатов). При этом 24 процента (1,5 миллиарда манатов) из числа компенсируемых вкладов - это вклады до 30 тысяч манатов.

Полное страхование вкладов в мире редко встречается, отметили в правительстве. Например, в Грузии страхуются вклады до пяти тысяч лари (3,2 тысячи манатов), в России - до 1,4 миллиона рублей (36 тысяч манатов), в Турции - до 100 тысяч лир (32 тысячи манатов), в Казахстане - 15 миллионов тенге (66 тысяч манатов). В европейских странах - 50 тысяч евро (100 тысяч манатов), в США - 250 тысяч долларов (425 тысяч манатов) и так далее.

Напомним, что решение о полном страховании вкладов вступило в силу с четвертого марта 2016 года, и в марте этого года завершается срок действия. Согласно законопроекту, предлагается продлить до четвертого марта 2020 года срок действия полного страхования вкладов в стране.

Ранее застрахованными считались вклады до 30 тысяч манатов. Единственное условие - процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов. В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 15 процентов годовых и в инвалюте выше трёх процентов годовых не попадают под страхование. Азербайджанский фонд страхования вкладов приступил к деятельности 13 августа 2007 года.