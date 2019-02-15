Азербайджан меняет правила размещения рекламы

В Азербайджане меняются правила размещения наружной рекламы.

Данный вопрос нашел отражение в предлагаемых изменениях в закон "О рекламе", сообщает в пятницу Trend.

Как сказал заместитель директора Государственного рекламного агентства Орхан Алиев, согласно редактируемой статье 26.1 статье закона, реклама считается наружной в случае ее непосредственного размещения или размещения с помощью рекламного носителя на земельных участках, зданиях, на крышах и фасадах других сооружений, на наружной стороне дверей, окнах, наружной и внешней стороне витрин, а также на расположенном на открытом месте оборудовании, в туннелях автомобильных дорог, на парковках и в подземных переходах.

Согласно дополняемой к закону статье 26.1-1, строительство и эксплуатация соотвествующих рекламных конструкций, предусмотренных в Градостроительном и строительном кодексе, требуют разрешения. Соотвествующий орган исполнительной власти определяет порядок установки и сноса рекламных установок, которые не требуют разрешения на строительство.

В документе также предусматривается повышение максимального срока разрешения на размещение наружной рекламы от Государственного рекламного агентства с одного до трех лет, а также уменьшение размера не считающихся рекламой вывесок с названием объектов с двух до одного квадратного метра.