Россия выступает за повышение статуса Азербайджана в "газовом ОПЕК - ДЕТАЛИ

Россия предлагает рассмотреть возможность интенсификации деятельности Азербайджана в Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ) посредством повышения статуса до государства-члена, сказал в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, передает Day.Az.

Как отметил замминистра, Азербайджан уже давно является участником ФСЭГ, и, несмотря на решение ограничиться статусом наблюдателя, представители Азербайджана стабильно участвуют во всех мероприятиях Форума.

Далее Яновский отметил, что сотрудничество России и Азербайджана насчитывает долгие годы и основано на принципе добрососедства и стратегического партнерства.

"Укреплению нашего диалога на энергетическом треке в значительной мере способствует тесное сотрудничество наших стран на различных площадках. Мы отмечаем активную динамику двустороннего взаимодействия наших стран, как по вопросам двусторонней повестки, так и по проблематике многостороннего сотрудничества, включая реализацию сделки ОПЕК+", - сказал замминистра.

По словам замминистра, сейчас в нефтяной сфере продолжается сотрудничество Азербайджана и России по транспортировке азербайджанской нефти через территорию России.

Яновский отметил, что транзит осуществляется на основании коммерческого договора между государственной компанией "Транснефть" и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), добавив, что в 2018 году прокачано 1,3 миллиона тонн азербайджанской нефти.

Замминистра напомнил, что первого сентября 2018 года в рамках официального визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию между российской нефтяной компанией "Роснефть" и азербайджанской SOCAR подписаны контракт на поставку нефти в Турцию на нефтеперерабатывающий завод "STAR", а также соглашение о совместном изучении нефтегазового потенциала блока "Гошадаш" и северной части мелководного шельфа Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Форум стран-экспортеров газа - это объединение стран, лидирующих в мире по экспорту природного газа.

Азербайджан получил статус наблюдателя при организации в ноябре 2015 года.

В состав ФСЭГ входят 12 стран-экспортеров газа, такие как Алжир, Боливия, Египет, Экваториальная Гвинея, Иран, Ливия, Нигерия, Катар, Россия, Тринидад и Тобаго, Венесуэла и ОАЭ, а также семь стран-наблюдателей - Азербайджан, Казахстан, Нидерланды, Норвегия, Ирак, Оман и Перу.

ФСЭГ был основан в 2001 году в Тегеране и прошел процедуру юридического учреждения 23 декабря 2008 года в Москве, где министры энергетики стран-участниц приняли устав форума и подписали межправительственное соглашение. На долю стран-членов ФСЭГ приходятся 42 процентов мировой добычи газа и 70 процентов его мировых запасов.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Россией в 2018 году составил 2,5 миллиарда долларов. При этом на экспорт азербайджанской продукции пришлось 665,7 миллиона долларов. По сравнению с показателем предшествующего года товарооборот между странами вырос на 16,1 процента.