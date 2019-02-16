Азербайджан достиг рекордного объема морских пассажироперевозок

В 2018 году перевалка контейнеров в Бакинском международном морском торговом порту составила 22 886 TEU (около 3,8 миллиона тонн), сообщили в порту, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отметили в порту, объемы перевалки выросли на 49 процентов по сравнению с позапрошлым годом.

Что касается пассажирских перевозок, то, как сообщили в порте, их объем достиг рекордного за 20 лет показателя в 47 736 человек (рост за год на 44 процента).

Отметим, что грузоперевалочный потенциал Бакинского порта в рамках первой фазы составляет 15 миллионов тонн, в том числе 100 тысяч контейнеров в год. Семь причалов из 12 существующих обслуживают сухогрузы, два причала - паромы, еще два причала - суда типа Ro-Ro и Ro-Pax. Еще один причал используется для обслуживания флотилии порта.