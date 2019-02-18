Трагическая смерть сотрудника SOCAR - ВОЗБУЖДЕНО УГЛОВОНОЕ ДЕЛО
По факту смерти упавшего в море такелажника НГДУ "28 Мая" Гусейнова Агазамана Алгардаш оглу в прокуратуре Пираллахинского района возбуждено уголовное дело по ст. 162.2 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR.
Напомним, что 15 февраля находившийся на судне "MPK-460" на Каспии Гусейнов Агазаман Алгардаш оглу при приеме груза с глубоководного основания № 19 НГДУ "28 Мая" потерял равновесие в результате качки, и упал в море. Не сумев поймать брошенные спасательные круги, Гусейнов был вытащен из воды судном "Нефтегаз-62". Несмотря на первую медицинскую помощь, оказанную Гусейнову экипажем, стало известно, что он скончался.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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