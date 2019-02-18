В Азербайджане подорожали драгметаллы
Банковские металлы в Азербайджане в понедельник подорожали. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 18 февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 18,258 маната, составив 2250,2900 маната, серебра - на 0,3925, до 26,8884 маната, платины - на 35,7 маната, до 1370,2850, палладия - на 49,861 маната, до 2463,1810 маната.
|
Название
|
18.02.2019
|
15.02.2019
|
Золото
|
XAU
|
2250,2900
|
2232,0320
|
Серебро
|
XAG
|
26,8884
|
26,4959
|
Платина
|
XPT
|
1370,2850
|
1334,5850
|
Палладий
|
XPD
|
2463,1810
|
2413,3200
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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