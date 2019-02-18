В Азербайджане подорожали драгметаллы

18 февраля 2019 10:10

Банковские металлы в Азербайджане в понедельник подорожали. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 18,258 маната, составив 2250,2900 маната, серебра - на 0,3925, до 26,8884 маната, платины - на 35,7 маната, до 1370,2850, палладия - на 49,861 маната, до 2463,1810 маната.

Название

18.02.2019

15.02.2019

Золото

XAU

2250,2900

2232,0320

Серебро

XAG

26,8884

26,4959

Платина

XPT

1370,2850

1334,5850

Палладий

XPD

2463,1810

2413,3200

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

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