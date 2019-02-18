В Азербайджане подорожали драгметаллы

Банковские металлы в Азербайджане в понедельник подорожали. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 февраля подорожала по сравнению с предыдущим показателем на 18,258 маната, составив 2250,2900 маната, серебра - на 0,3925, до 26,8884 маната, платины - на 35,7 маната, до 1370,2850, палладия - на 49,861 маната, до 2463,1810 маната.

Название 18.02.2019 15.02.2019 Золото XAU 2250,2900 2232,0320 Серебро XAG 26,8884 26,4959 Платина XPT 1370,2850 1334,5850 Палладий XPD 2463,1810 2413,3200

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.