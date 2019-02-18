Возможность отправлять средства с MilliÖn, а получать с банкоматов!

При помощи системы денежных переводов "Хазри" стало возможным совершать внутренние денежные переводы в платежных терминалах MilliÖn на сумму, не превышающую 1000 AZN. Клиенты могут обналичить без каких-либо комиссионных денежные средства, отправленные внутри страны, в любое время суток посредством более 600 банкоматов Kapital Bank или в филиалах многочисленных партнерских банков системы.

За отправку денежных переводов взимается 0,8% (мин. 1 AZN) комиссионных. Совершить денежный перевод можно всего за две минуты, зайдя в раздел "Денежные переводы" платежного терминала MilliÖn. Для этого отправитель должен ввести серийный номер своего удостоверения личности.

Денежные переводы в пределах страны на сумму до 1000 манат также можно совершать посредством сайта www.xazri.az. На сайте также можно получить информацию о статусе отправленных и принятых денежных переводов.

Следует отметить, что "Хазри" является крупнейшей системой денежных переводов в Азербайджане. Система обслуживает клиентов Kapital Bank, Atabank, Expressbank, AFB Bank, Nikoil Bank, Günay Bank и NBC Bank в более чем 200 филиалах и отделениях по всей стране. В течение 2018 года посредством системы было проведено около 400 000 операций на общую сумму около 200 миллионов манат.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 98 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.