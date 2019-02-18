Азербайджанские бизнесмены попытались скрыть от налогов почти на миллиард - ПОДРОБНОСТИ
18 февраля 2019 10:50 596
Устранение теневой экономики в Азербайджане станет одним приоритетов, которому будет уделено особое внимание в 2019 году.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал на форуме "Налоги, прозрачность и развитие" министр по налогам Азербайджана Микаил Джаббаров.
По словам министра, по итогам прошлого года в крупных оптовых предприятиях страны были выявлены факты занижения оборота на общую сумму в 930 миллионов манатов, в сетевых маркетах - на 122 миллиона манатов, частных медицинских учреждениях - на более чем 230 миллионов манатов.
"Наша первичная функция заключается в выявлении всех подобных фактов и привелечению предприятий к налогообложению", - сказал министр.
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