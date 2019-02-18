Шахин Мустафаев о миллиардных инвестициях в Азербайджане

С 2016 года и по сегодняшний день в Азербайджане 345 проектов на общую сумму в три миллиарда манатов получили документы поощрения инвестиций.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на форуме "Налоги, прозрачность и развитие" в Баку.

По словам министра, эти проекты позволят создать свыше 22 тысяч новых рабочих места.

Механизм инвестиционного поощрения, добавил министр, способствовал серьезному увеличению частных инвестиций в ненефтяной сектор страны.

"В результате проведенных целенаправленных мер доля частного сектора в ВВП страны в 2018 году достигла 84 процентов, а в занятости - 76 процентов", - сказал Мустафаев.

Новые решения по развитию частного сектора, реализуемые с 2015 года, с точки зрения устойчивого развития экономики носят стратегический характер и характеризуют новую эру развития предпринимательства, отметил министр.

"Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, проверки в сфере предпринимательства были приостановлены до 2021 года, сокращено число лицензируемых видов предпринимательской деятельности, упрощены процедуры и существенно снижены пошлины для их получения. Помимо этого, начаты реформы в налоговой, таможенной и социальной системах, созданы кредитного бюро и реестр движимого имущества, создан Фонд развития предпринимательства, годовая процентная ставка по кредитам которого снижена до пяти процентов",- сказал министр.