Азербайджанцы могут выиграть €176 млн в супер-тираже «ЕвроМиллионы» или $488 млн в лотереях США

По результатам последних пяти тиражей супер-розыгрыша ЕвроМиллионов призовой фонд аккумулировал и теперь на кону лотереи €176 миллионов. Лотерея ЕвроМиллионы отмечает 15-летний юбилей, и супер-тираж приурочен к этой важной дате.

Самое грандиозное лотерейное событие в мире доступно участникам из Азербайджана, благодаря сертифицированному лотерейному сервису TheLotter.com.

Но и это еще не все. Самые крупнейшие лотереи США также предлагают огромные призы на этой неделе, $282 млн в Powerball (розыгрыш уже сегодня вечером, распродаются последние билеты!) и $206 млн в лотерее Mega Millions. Такого ажиотажа в мире лотерей не было давно!

Когда состоится супер-тираж?

Следующий розыгрыш крупнейшего джекпота Европы состоится во вторник 18 февраля. Победитель получит девятизначную сумму в 176 миллионов евро. Для участия в супер-тираже необходимо заполнить билет на сайте лотерейного сервиса TheLotter.

Могут ли граждане Азербайджана участвовать в супер-тираже ЕвроМиллионов?

Азербайджанцы могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами 17 стран-участниц. Чтобы стать участником супер-тиража, необходимо приобрести лотерейные билеты онлайн, выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Эксклюзивное интервью с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов - в конце 2015 года игрок из Ирака сорвал $6,4-миллионный джекпот в лотерею Орегон Мегабакс. В 2016 году пенсионер из Эль-Сальвадора выиграл миллион долларов, а игрок из Канады взял второй приз в $1.35 млн. в Powerball-США.

Приобрести билеты лотереи ЕвроМиллионы онлайн можно прямо сейчас, из любой точки мира.