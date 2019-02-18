В Азербайджане подорожает хлеб? - ОТВЕЧАЕТ МИНИСТЕРСТВО

В Азербайджане не наблюдается искусственного завышения цен на продовольственную продукцию.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр экономики Шахин Мустафаев.

Комментируя вероятность подорожания хлеба в стране, министр отметил, что каких-либо изменений в стоимости хлеба не ожидается.

Мустафаев напомнил, что часть зерна, используемого в производстве хлеба в Азербайджане, импортируется: "В ряде стран, откуда мы импортируем зерно, этот продукт подорожал, что могло отразиться на ценах в Азербайджане. Но, мы предпринимаем меры - встречаемся с производителями и представителями торговых сетей, чтобы повышения цен на хлеб не было".

В целом, министр подчеркнул, что соответствующие госорганы ежедневно следят за ценами на продовольственную продукцию в стране, и никакого искусственного завышения цен зафиксировано не было.

Министр также затронул вопрос регулирования цен на лекарства. Отметив, что если у потребителей возникают подозрения на счет завышения стоимости на регулируемые государством лекарственные средства, то они могут обратиться в министерство экономики или Тарифный совет.

"Государство проводит необходимые мероприятия для пресечения фактов искусственного завышения цен. В частности, импортеры и производители, чья доля на рынке составляет 35 процентов, находятся под надзором правительства и они не могут менять свои цены без разрешения", - добавил министр.