Азербайджан увеличит льготное кредитование бизнеса

В Азербайджане ежегодное кредитование бизнеса по линии Фонда развития предпринимательства может достигнуть 180 миллионов манатов.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Министр напомнил, что созданный в прошлом году Фонд развития предпринимательства выполняет часть функций бывшего Национального фонда поддержки предпринимательства (НФПП). Новый фонд, добавил Мустафаев, выдает кредиты по процентной ставке ниже - пять процентов [шесть процентов у НФПП].

Как отметил министр, до сегодняшнего дня по линии НФПП и впоследствии Фонда развития предпринимательства, были выделены кредиты на 2,25 миллиарда манатов.

"Сегодня кредитный портфель фонда превышает один миллиард манатов. В течение последних трех лет фонд не использовал бюджетных средств на кредитование бизнеса в стране и ежегодно выдает 160-170 миллионов манатов за счет возвращенных средств. Благодаря этим средствам выдаются новые кредиты. По нашим прогнозам этот процесс продолжится, и ежегодно предприниматели будут получать около 160-170 миллионов, а иногда и 180 миллионов манатов", - сказал министр.

Отметим, что на 2019 год по линии Фонда развития предпринимательства планируется выдать льготных кредитов на 160 миллионов манатов.