Завод "SOCAR Polymer" полностью удовлетворит потребность Азербайджана в полиэтилене - ФОТО

Завод "SOCAR Polymer" по производству полиэтилена высокой плотности, введенный в эксплуатацию сегодня в Сумгайыте, полностью удовлетворит потребность в полиэтилене высокой плотности в стране, 75 процентов продукции будет экспортироваться на зарубежные рынки, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на SOCAR, передает Day.Az.

Отметим, что 18 февраля в рамках проекта "SOCAR Polymer" на территории Сумгайытского химико-промышленного парка состоялось торжественное открытие завода по производству полиэтилена высокой плотности с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Ввод в эксплуатацию завода позволит полностью удовлетворить потребность в полиэтилене высокой плотности, импортируемом в страну.

По предварительным прогнозам, заводы "SOCAR Polymer" будут производить в год 184 тонны полипропилена 10 видов и 120 тысяч тонн полиэтилена высокой плотности четырех видов. В период эксплуатации заводов ожидается прибыль в объеме 6,6 миллиард долларов, 30 процентов из которых составит чистый доход компании.

Кроме того, в период эксплуатации "SOCAR Polymer" планирует выплачивать в государственный бюджет налог в объеме 600 миллионов долларов.

С началом работы нового промышленного комплекса SOCAR будет полностью обеспечена потребность внутреннего рынка, и 75 процентов продукции будет экспортироваться на рынки Турции и Европы.

На пиковом уровне строительных работ заводов "SOCAR Polymer" здесь работало около 3500 человек.

Во время эксплуатации на заводах будут постоянно работать 500 человек. Во время строительства максимально соблюдались требования норм труда, более 18,5 миллиона человеко-часов объема работы были выполнены в условиях полной безопасности.

По предварительным подсчетам, с доведением комплекса до проектной производственной мощности экспортные доходы ненефтяного сектора страны увеличатся на 18 процентов, объем ВВП в Абшеронском экономическом районе - на 14 процентов.

"SOCAR Polymer" - первая компания, созданная на основании партнерства государства и частного сектора в нефтехимической промышленности Азербайджана.

Акционерами компании являются компании SOCAR (52,2 процента), "Vitol" (19 процентов), "Paşa Holding" (9,9 процента), "Ecoland" (9,8 процента), "Polimer Investments" (пять процентов) и AKKIK (4,1 процента).

В реализации проекта осуществлялось сотрудничество с такими всемирно известными брендами, как "Maire Tecnimont", FLUOR, "LyondellBasell", INEOS, "Golder Associates".

60 процентов инвестиционной стоимости проекта были выплачены за счет средств, привлеченных из российского "Газпромбанка".

Напомним, что компания "SOCAR Polymer" была учреждена в 2013 году с целью ускорения развития химической промышленности.

25 октября 2015 года при участии Президента Ильхама Алиева была заложена основа заводов "SOCAR Polymer", опирающихся на новые технологии. Открытие полипропиленового завода, построенного в рамках проекта "SOCAR Polymer", состоялось 18 июля 2018 года.

В этой церемонии участвовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев и находящийся с официальным визитом в стране президент Италии Серджио Маттарелла.

Первая продукция, экспортированная с полипропиленового завода, в октябре прошлого года была отправлена в Турцию.