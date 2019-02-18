Министр о создании частных пенсионных фондов

В Азербайджане нет законодательных препятствий для создания частных пенсионных фондов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам в понедельник министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

По словам Бабаева, каждый гражданин может обратиться для создания системы частного пенсионного фонда.

"Для действия системы должны быть изучены и определены ее коммерческие стороны, в частности прибыльность, что напрямую связано с показателями рынка труда и доходов. Сегодня подобную функцию выполняют компании по страхованию жизни, которые получают льготы для оказания данного вида услуги. Услуги по страхованию жизни являются первой ступенью создания частных пенсионных фондов", - сказал Бабаев.

Деятельность данной модели, как сказал Бабаев, связана с развитием пенсионной системы и рынка труда.

"Создание частных пенсионных фондов является четвертой степенью в проведении реформ страховой пенсионной системы. Первая ступень - это базовая или минимальная, затем следует страховая часть пенсий, далее накопительная и после этого - добровольная. Сегодня в Азербайджане широко применяется ее страховая часть, а накопительная пока только развивается и для этого потребуется немного больше времени", - сказал министр.