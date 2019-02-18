ВВП Азербайджана вырос

Объем ВВП Азербайджана в январе 2019 года составил почти 5,9 миллиарда манатов, что на 2,9 процента больше показателя первого месяца прошлого года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, передает Day.Az.

Объем ВВП, приходящийся на душу населения, составил 601,1 маната.

По итогам отчетного периода объем ВВП, произведенный в ненефтяном секторе Азербайджана, за год вырос на 2,7 процента, а в нефтегазовом секторе наблюдался рост на 3,2 процента.

За отчетный период, за исключением строительного сектора, во всех сферах экономики наблюдался рост. Так, сфера транспорта и складского хозяйства выросла на 10,6 процента, размещения туристов и общепит - на 2,1 процента, информационных и коммуникационных услуг - на 5,6 процента, сельского, лесного и рыбного хозяйства - на 2,4 процента, торговли и ремонта транспортных средств - 2,7 процента, промышленности - на 3,9 процента, другие сферы - на 1,5 процента. Сектор строительства сократился на 10,2 процента.

В структуре ВВП Азербайджана 45,9 процента (2,7 миллиарда манатов) сформированы в сфере промышленности, 5,6 процента (329,6 миллиона манатов) - в строительстве, три процента (177,1 миллиона манатов) - в сельском, лесном и рыбном хозяйствах.

Чистые налоги на продукцию и импорт составили 6,4 процента ВВП Азербайджана (381,2 миллиона манатов).

Согласно отчету, 10,2 процента ВВП (607 миллионов манатов), произведенного в секторе услуг, пришлись на торговлю и ремонт транспортных средств, 7,3 процента (431,5 миллиона манатов) - на транспорт и складское хозяйство, 2,7 процента (157,6 миллиона манатов) - на размещение туристов и сферу общепита, 1,7 процента (99,6 миллиона манатов) - информационные и коммуникационные услуги, 17,2 процента (1,02 миллиарда манатов) - на другие сферы услуг.