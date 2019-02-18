Джавид Гурбанов обсудил с австрийцами безопасность перевозок - ФОТО

В Азербайджане одной из главных задач является повышение безопасности перевозок.

Об этом в понедельник на встрече с делегацией во главе с председателем АО "Австрийские федеральные железные дороги" (ÖBB) сказал председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гурбанов рассказал о работе по еще большему развитию системы железнодорожного транспорта, которая является одной из приоритетных областей ненефтяного сектора в рамках проводимых в Азербайджане прогрессивных реформ.

Было сказано, что повышение безопасности перевозок, работа по повышению конкурентоспособности транспортных коридоров, проходящих через республику, являются одной из главных задач. Председатель ЗАО затем дал подробную информацию о Транскаспийском международном транспортном маршруте, транспортных коридорах "Север-Юг", "Юг-Запад" и, в частности, о железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, открытие которой состоялось в октябре 2017 года.

Затем были обсуждены двусторонние связи, взаимное сотрудничество. Председатель АО "Австрийские железные дороги" (ÖBB) Андреас Матте сказал, что в последние годы расширяются связи между Азербайджаном и Австрией во всех сферах, в том числе в экономической сфере. Матте отметил, что австрийская сторона заинтересована в интенсификации этих связей.

На встрече выступил президент Торговой палаты Австрия-Азербайджан Геральд Герстбауэр.

Было принято решение о еще большем расширении в дальнейшем связей двустороненного сотрудничества.