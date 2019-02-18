АБР может инвестировать в малый бизнес в Азербайджане

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана также сотрудничает с международными организациями по осуществлению стратегических инициатив и проектов в области развития микро-, малого и среднего бизнеса, по применению эффективной системы корпоративного управления.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство МСБ, при организационной поддержке Агентства 3-17 февраля эксперты Азиатского банка развития (АБР) находились с визитом в Баку, передает Day.Az.

В рамках визита состоялся ряд встреч между экспертами АБР и представителями соответствующих структурных отделений Агентства. На встречах экспертам была предоставлена информация о проводимых в Азербайджане комплексных мероприятий по развитию микро-, малого и среднего бизнеса, а также еще большему улучшению бизнес-среды. Эксперты также были проинфорованы о деятельности Агентства МСБ и механизмах поддержки, проводились обсуждения в направлениях развития кратскосрочной, среднесрочной и долгосрочной стратегии Агентства на основе прогрессивного международного опыта в рамках механизма технической поддержки.

При организационной поддержке Агентства МСБ также были организованы встречи экспертов Азиатского банка развития в ряде структур - в министерстве экономики, министерстве труда и социальной защиты населения, министерстве транспорта, связи и высоких технологий, в Центре аграрных исследований министерства сельского хозяйства, в Центре анализа экономических реформ и коммуникации, Палате надзора над финансовыми рынками, Государственном агентстве по туризму, Госагентстве по профессиональному образованию и других.